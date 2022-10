Les nouveaux visages des clubs d'influence

Dans les coulisses du club ultra VIP des dircoms' du CAC 40 span >

Dirigé pendant dix ans par Jacques-Emmanuel Saulnier, l'ex-communicant de TotalEnergies, le club Entreprises et médias fait la pluie et le beau temps sur le mercato des directions com' du CAC 40. Après le passage de témoins en juillet à Béatrice Mandine, à la tête de la communication d'Orange, et l'arrivée d'une nouvelle garde, le club étend son réseau et ses activités vers les think-tanks et les sujets RSE. [...]