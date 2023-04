Ingérence étrangère : opérations clandestines et parades politiques

Des lobbyistes de Doha à ceux de Bakou, en passant par les relais de Moscou ou Pékin dans la lutte informationnelle ou cyber, La Lettre A suit au jour le jour les agents d'influence qui gravitent à Paris entre ambassades, ministères et parlement. Après la mise en place fin 2021 de Viginum contre les ingérences numériques, les commissions au Parlement européen menées par Raphaël Glucksmann et Nathalie Loiseau cherchent à imposer de nouveaux outils de contre-ingérence, à la lumière des révélations sur le Qatargate. Celle de l'Assemblée nationale, dont le président est Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement national) et la rapporteure Constance Le Grip (Renaissance), explore un champ particulièrement large en matière d'interférences des puissances étrangères, et pourrait se cliver sur l'attitude à tenir vis-à-vis de la Russie.