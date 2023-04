Porté par ses enquêtes sur les pouvoirs politique, économique et médiatique, le quotidien La Lettre A a atteint 1,9 million d'euros de chiffre d'affaires en 2022, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'exercice précédent. Ce niveau de croissance est similaire à celui enregistré en 2021 (+22 %) ainsi qu'en 2020 (+22 % également). L'ensemble de ces revenus est lié à la vente d'abonnements, La Lettre A ne faisant pas appel à la publicité et n'opérant pas d'activités événementielles ou de consulting.

Signe d'une attente pour une information réellement indépendante et exclusive, le nombre de lecteurs de La Lettre A a augmenté de 46 % en 2022, en ligne avec la croissance de 2021 (+25 %) et de 2020 (+39 %). Les organisations abonnées sont des entreprises (groupes du CAC 40, avocats, consultants, etc.), entités issues de la sphère publique (administrations, collectivités, etc.), médias (agences, hebdos, quotidiens, etc.) syndicats, fédérations professionnelles ou ONG.

Avec trois nouveaux recrutements, la rédaction s'est encore renforcée en 2022 pour atteindre 13 journalistes à la fin de l'année 2022 (incluant 2 secrétaires de rédaction), contre 7 en 2019. En 2023, quatre autres postes ont été ouverts en finance, entreprises, médias et affaires européennes (voir nos offres ici).

La Lettre A représente 25 % du chiffre d'affaires du groupe Indigo Publications, également éditeur d'Africa Intelligence, Intelligence Online (renseignement à l'international) et de Glitz.paris (luxe à l'international). Le chiffre d'affaires du groupe de presse enregistre une croissance de 17 % en 2022.

Les tendances du premier trimestre laissent présager une croissance au même rythme en 2023, grâce à l'exigence et la fidélité de nos lecteurs anciens et nouveaux.



Octave Bonnaud, rédacteur en chef ; Quentin Botbol, directeur de la publication

Consulter les comptes complets d'Indigo.



