Bercy met Télérama à l'amende pour des retards de paiement

Le Monde, Libé, Le Figaro et L'Equipe épinglés pour leurs retards de paiement

Une enquête de la DGCCRF a conduit à sanctionner Libération, L'Equipe, Le Figaro et Le Monde sur les délais de paiement de leurs fournisseurs. Alors que le montant total de l'amende s'élève à plus de 500 000 euros, le quotidien du soir est le plus sévèrement sanctionné et écope de 300 000 euros. [...]