Bataille de lobbying autour de la loi Masséglia sur la contribution de la presse au recyclage

Depuis le 1er janvier, les journaux doivent s'acquitter de leur éco-contribution via un prélèvement financier et non plus sous forme d'encarts publicitaires. Un lobbying intensif des patrons de presse pousse les députés à rétablir la possibilité d'une contribution en nature. [...] (696 mots)

Lecture 3 minutes Alexandre Berteau , Pierre Januel