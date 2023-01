La Croix part en quête de nouveaux mécènes

Les financiers et managers d'Emmanuel Mounier, repreneur de Disney Hachette Presse span >

Le jeune groupe de presse Unique Heritage Media (UHM) a multiplié les acquisitions et procédé à deux levées de fonds de plus d'une dizaine de millions € en un an. Son fondateur, Emmanuel Mounier, peut s'appuyer sur une poignée de fidèles et quelques investisseurs pour asseoir ses ambitions. [...]