Bataille autour de la mesure d'audience des podcasts

Canal+, Mediawan, Google : les troupes et soutiens du studio Paradiso span >

Alors que les acteurs du podcast cherchent encore leur modèle économique en France, Paradiso Media fait le choix de s'internationaliser et vient de boucler une levée de fonds dans ce but. Son trio de fondateurs, issus de Canal+, Havas et Konbini, s'appuie sur un solide réseau d'investisseurs et de spécialistes des contenus audiovisuels. [...]