Canal+ perd définitivement son conflit contre TF1, France télévisions et M6

France télévisions : les troupes de Stéphane Sitbon-Gomez pour rajeunir le service public

Aux commandes des antennes et des programmes de France Télévisions depuis six mois, Stéphane Sitbon-Gomez veut à la fois moderniser le service public et capter l'audience de Netflix. A 33 ans, il s'appuie sur une équipe qui allie vieux routiers de la télé et nouvelle génération. [...]