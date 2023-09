En attendant un Telecom Act, les petites et grandes manœuvres des lobbyistes européens

Apple double ses dépenses en lobbying à Bruxelles

En un an, Apple a considérablement augmenté son budget affaires publiques et le nombre de ses lobbyistes dans la capitale européenne. La marque à la pomme a ciblé le Digital Markets Act, qui menace l'hégémonie de son App Store, et, dans une moindre mesure, le Digital Services Act sur les contenus et produits interdits.