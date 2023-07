Orange embarrassé par un documentaire des syndicats contre Didier Lombard

Sébastien Crozier accroît l'emprise de la CFE-CGC dans les filiales d'Orange

Le syndicat des cadres a obtenu la majorité des sièges du comité social et économique (CSE) d'Orange Business Services. Ce scrutin intermédiaire rend la CFE-CGC encore plus incontournable et fait craindre à ses opposants une mainmise problématique à un an des élections professionnelles dans le groupe.