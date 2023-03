Pernod Ricard recrute à la CNIL

Les réseaux geek d'Alexandre Ricard

Depuis sept ans aux manettes de l'empire hérité de son oncle et de son grand-père, Alexandre Ricard a fait basculer le numéro deux mondial des vins et spiritueux dans l'ère de la data. Le PDG de Pernod Ricard, qui cultive son style Silicon Valley en interne et sur les réseaux sociaux, s'appuie sur une poignée de patrons de marques et d'experts numériques pour évangéliser le groupe.