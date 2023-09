Intermarché finalise sa première bascule d'enseignes Casino

L'Événement

Leclerc, Bompard et Cotillard à la manœuvre pour créer un nouveau lobby de la grande distribution

A l'offensive contre la loi Descrozaille, les patrons de Carrefour, Intermarché et E.Leclerc s'activent discrètement pour remplacer la Fédération du commerce et de la distribution. Le trio entend créer un lobby plus fédérateur et concentré sur l'alimentaire.