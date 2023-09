En attendant le départ de Naouri, les avocats à la manœuvre sur le dossier Casino

Ils sont une douzaine à s'activer jour et nuit, week-end compris, sur le dossier de restructuration le plus chaud de l'année 2023. Certains font tout pour tenir les délais, d'autres ont plutôt intérêt à jouer la montre. Et pendant ce temps, le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, continue de régner au 134 boulevard Haussmann, plus seul que jamais. [...]

Lecture 5 minutes Sophie Lecluse