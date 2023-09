Leclerc, Bompard et Cotillard à la manœuvre pour créer un nouveau lobby de la grande distribution

A l'offensive contre la loi Descrozaille, les patrons de Carrefour, Intermarché et E.Leclerc s'activent discrètement pour remplacer la Fédération du commerce et de la distribution. Le trio entend créer un lobby plus fédérateur et concentré sur l'alimentaire. Mais il devra obtenir le ralliement des autres concurrents pour peser face aux industriels. [...]

Lecture 4 minutes Sophie Lecluse