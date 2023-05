Casino : les financiers imposent leur sauvetage devant la noyade progressive du plan Teract

Après le mariage avec InVivo, les plans du Spac de Zouari, Niel et Pigasse

Derrière le surprenant rapprochement entre le Spac 2MX Organic et le plus gros groupe coopératif agricole de France, le trio d'investisseurs nourrit de fortes ambitions. Il a pour objectif de doubler les ventes en animalerie, quadrupler celles en alimentaire via l'enseigne Grand Marché et lancer une plafeforme e-commerce.