Ardian veut rassurer ses banques sur la santé fragilisée de Grand Frais en 2022

Le SPAC de Niel, Pigasse et Zouari prend un an de retard span >

Dans pile un an, la société d'investissement créée par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez Zouari pour acquérir des cibles de poids dans l'alimentaire deviendra caduque. Or les discussions avec Grand Frais, Cora et, selon nos informations, Naturalia ou encore Bjorg et Bonneterre n'ont pas abouti. [...]