Suez recrute son directeur financier à la Saur

Face à la Saur et Suez, Veolia prend l'avantage dans la course au méga contrat de l'agglo de Perpignan

Dans la course entre les trois acteurs leaders du monde de l'eau et de l'assainissement, Veolia et la Saur montrent qu'elles n'ont rien perdu de leur agressivité sur les prix, tandis que Suez est devenue plus sélective depuis l'arrivée de sa PDG Sabrina Soussan.