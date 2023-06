Les industriels de défense terrestre anticipent une future LPM à leur désavantage

Malgré leur rôle stratégique sur le conflit en Ukraine, Emmanuel Macron s'est montré discret sur une possible montée en puissance des commandes de blindés, concentrant ses annonces sur l'aérien et le naval. Les groupes Nexter et Arquus se préparent à des étalements de leurs programmes, mais misent sur un plus fort soutien de l'Etat à l'export.