Quand Atos tente de faire taire un blog d'actionnaires

Les stars du barreau et des banques d'affaires en embuscade sur la cession d'Atos

Rothschild & Co, Perella Weinberg Partners, Lazard ou encore JP Morgan, toutes les plus grandes banques d'affaires parisiennes sont aux aguets en vue d'une cession de la branche Evidian du groupe Atos. Si les activités Big data et cyber du groupe présidé par Bertrand Meunier ne sont officiellement pas à vendre, les banquiers et avocats de Thales et Airbus restent en alerte.