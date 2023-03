Les défis d'EY France pour séparer ses activités d'audit et de conseil

Le cabinet EY s'est lancé dans un projet mondial de séparation des activités d'audit et de conseil, source de tensions croissantes depuis l'affaire Enron. Les autres "Big Four" de l'audit, comme PwC, KPMG et Deloitte, observent attentivement l'opération et se préparent à lui emboîter le pas en cas de succès. [...] (711 mots)

Lecture 3 minutes Robin Carcan