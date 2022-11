Mayada Boulos rappelle deux anciens d'Havas Paris

L'agence TBWA Corporate lance un pôle "influence" span >

Face à Havas et Publicis Consultants, un ex-communicant d'Olivier Véran monte une équipe très politique pour développer l'activité influence de TBWA Corporate. La branche française du groupe publicitaire TBWA se positionne plus nettement sur ce marché aux frontières des affaires publiques et de la com'. [...]