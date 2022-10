Clément Léonarduzzi remanie le pôle influence de Publicis

Les réseaux de Clément Léonarduzzi et Sébastien Chenu, pros de la com qui préparent l'entre-deux-tours span >

Les deux favoris du second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont désigné leur représentant respectif pour organiser le débat. Les liens tissés par Clément Léonarduzzi et Sébastien Chenu, aux confins de la com' et de la politique, rassurent les candidats pour arbitrer les propositions des chaînes de télévision. [...]