Patrick Martin repense la direction générale du Medef

Medef : Carlac'h reste à la commission JO et se positionne déjà pour le CESE

La rivale de Patrick Martin dans la course à la présidence du Medef se contentera d'un statut de simple '"invitée" au bureau exécutif. Elle restera impliquée dans les Jeux de 2024 et se prépare à mener une autre campagne plus discrète pour le Conseil économique, social et environnemental.