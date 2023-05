Les invités du cabinet Ginestié Paley-Vincent reçoivent une leçon de démocratie

Coton du Xinjiang : le luxe pris en étau entre les embargos occidentaux et la susceptibilité de Pékin Gratuit

Le vote prochain d'un règlement européen sur les produits issus du travail forcé oblige LVMH, Kering et consorts à multiplier les garde-fous pour éviter d'incorporer du coton issu du Xinjiang à leurs produits. Mais le plus discrètement possible, et sans mettre en cause la Chine, afin de ne pas compromettre leurs positions dans le pays.