Equans : les syndicats anticipent un choc des cultures dans la maison Bouygues

Ebra négocie avec ses journalistes la répartition des droits voisins de Google et Facebook

La direction du groupe Ebra et les syndicats viennent d'entamer un sensible cycle de négociations portant à la fois sur la redistribution aux journalistes des droits voisins versés par Google et Facebook, et l'harmonisation des droits d'auteur entre les différents quotidiens. [...]