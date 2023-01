Le grand ballet des mécènes de l'Opéra de Paris

De Nicolas Sarkozy à Facebook, les réseaux toujours politiques de Laurent Solly span >

Plus jeune préfet de France avant de rejoindre la "firme" des conseillers de Nicolas Sarkozy dans la course à la présidentielle 2007, Laurent Solly est, depuis 2013, le patron de Facebook France. Un poste sensible compte tenu des scandales révélés sur les négligences de sécurité du géant américain et alors que la commission européenne n'exclut pas de réglementer les plateformes Internet. [...]