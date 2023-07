Loi industrie verte : quand l'AFEP tente de retourner les députés sur le "Say on Climate"

Saint-Gobain, Eiffage, l'AFEP : les auditions sur le "partage de la valeur" à l'Assemblée

Louis Margueritte, député et ex-conseiller de Bruno Le Maire à Bercy, va mener les débats sur le partage de la valeur en entreprise, via la participation, l'intéressement ou l'actionnariat salarié, en rencontrant un panel de syndicats, grandes entreprises, think tanks et administrations.