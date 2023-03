Les liens très solidaires du Groupe SOS avec le pouvoir macroniste

Au cœur du réacteur depuis les débuts d'En Marche !, l'emblématique président du Groupe SOS, Jean-Marc Borello, a progressivement tissé sa toile dans les ministères et au parti présidentiel. Il est très proche de Marlène Schiappa, la nouvelle secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire, et a fait du géant de l'entrepreneuriat social un refuge pour les conseillers macronistes et socialistes. [...]