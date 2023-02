Unibail-Rodamco tisse sa toile dans les réseaux macronistes

Le nouveau club qui réunit macronistes, avocats et journalistes

Fondé en 2021, le réseau de networking Paris Connection se structure en club et cherche des investisseurs. Ses fondateurs Antoine Lévèque et Adrien Loriller ciblent les entreprises de la tech et du luxe. Des députés Renaissance y côtoient des avocats, économistes, et quelques journalistes. [...]