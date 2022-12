Les appuis de Maryvonne Le Brignonen, emblème des nouveaux managers publics rêvés par Macron span >

Issue de l'ENA et passée par le privé, Maryvonne Le Brignonen doit incarner le futur cadre supérieur de l'Etat que l'exécutif souhaite former. La directrice de l'INSP peut compter sur la bienveillance de plusieurs poids lourds de Bercy et de l'exécutif pour mettre en bière les grands corps et mettre sur orbite une nouvelle génération de hauts fonctionnaires. [...]